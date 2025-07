Tainá Militão usa coleira com iniciais de Éder Militão e gera polêmica

Tainá Militão deu o que falar nas redes sociais ao surgir em seu casamento com Éder Militão usando uma coleira personalizada com as iniciais do jogador. O adereço fashion chamou atenção e fez muita gente relembrar uma das maiores polêmicas dos anos 2000.

A peça usada por Tainá remete imediatamente à coleira de Luma de Oliveira, que causou escândalo ao exibir o nome de Eike Batista em um evento público. Na época, a modelo foi criticada por demonstrar "submissão" ao marido, mas acabou lançando moda entre as famosas.

Depois de Luma, outras celebridades entraram na onda, como Sabrina Sato, que também já desfilou com coleira em homenagem a parceiros. Agora, anos depois, o item volta aos holofotes com Tainá em plena cerimônia de casamento.

Na rede X, (antigo twitter), o acessório virou assunto. Alguns usuários criticaram a escolha por associar a imagem da mulher a um papel submisso. Outros defenderam dizendo que era apenas um toque estiloso e pessoal para marcar o momento.