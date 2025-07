Léo Lins faz piada envolvendo Preta Gil e gera revolta

Léo Lins voltou a causar indignação nas redes sociais após fazer mais uma piada envolvendo Preta Gil. Durante um show no Teatro Eduardo Kraichete, em Niterói, na noite de domingo (20/7), o humorista fez uma declaração polêmica apenas algumas horas depois da confirmação da morte da cantora.

No palco, Léo comentou que todas as pessoas que entraram com processo contra ele “se ferraram de alguma forma”. O público reagiu imediatamente citando o nome de Preta Gil, e a resposta dele foi ainda mais polêmica: “Quem vier me processar vai pegar câncer e morrer”.

A fala caiu como uma bomba nas redes sociais. Muitos internautas classificaram a atitude como desumana e revoltante, especialmente por ter ocorrido tão pouco tempo após a morte de Preta. “O execrável escroto do Léo Lins faz ‘piada’ com Preta Gil no dia da morte dela! E tem humorista que ainda defende esse verme”, escreveu um usuário.

Outro tweet dizia: “Léo Lins matou a Preta Gil com suas piadas. Isso não é humor, é crueldade”. Os termos “Justiça por Preta Gil” e “cadeia pro Léo Lins” ficaram entre os mais comentados do X (antigo Twitter).

Léo Lins, que já havia sido condenado por piadas sobre o câncer da artista, voltou a proibir o uso de celulares durante seus shows, o que reforça a impressão de que sabe do impacto e da gravidade do que diz. Mesmo assim, ele continua apostando no choque como ferramenta de comédia.