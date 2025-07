Mãe de Ana Castela faz convite a Zé Felipe em meio a rumores de namoro

Michele Castela, mãe de Ana Castela, de 21 anos, reagiu aos rumores de que a filha estaria vivendo um romance com o cantor Zé Felipe, de 27, recém-separado de Virginia Fonseca, de 26. A especulação ganhou força após uma publicação do Portal Leo Dias nesta terça-feira (29), mas foi rapidamente desmentida por Michele.

Nos comentários da própria postagem do portal, a mãe da cantora não poupou críticas e fez questão de rebater a informação de forma enfática: "É de cair o queixo mesmo, LeoDias, as mentiras que você posta aqui por engajamento", escreveu ela, negando qualquer envolvimento entre os dois artistas.

A declaração recebeu apoio dos internautas, que chegaram a sugerir que ela tomasse medidas legais contra o veículo: “Processa ele, Michele!”, sugeriu um seguidor.

Em suas redes sociais, Michele também comentou sobre o assunto, explicando que a presença de Zé Felipe no passeio da família foi algo casual e sem segundas intenções.

Já Ana Castela reforçou a negativa ao colunista Lucas Pasin, do UOL. Em entrevista, a cantora esclareceu os detalhes do encontro: "Ele veio para Orlando sozinho, e eu vim com a minha família. Aí foi a minha família que chamou o Zé para vir com a gente hoje no Epcot [parque da Disney]. Mas nada a ver (sobre estarem ficando). Não tem nada de mais", garantiu.