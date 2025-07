Leonardo diz sofrer com separação de Zé Felipe e Virginia

A separação de Virginia Fonseca e Zé Felipe ainda reverbera dentro da família do cantor, principalmente para o pai dele, Leonardo. Em sua primeira declaração pública sobre o término, o sertanejo confessou que ainda sente os impactos emocionais da decisão do casal, apesar de manter carinho e respeito pela ex-nora.

"A Virginia é uma pessoa maravilhosa. Eu tô sofrendo demais por dentro. Todo mundo, o Brasil, um monte de gente não queria isso. Virginia é um ser maravilhoso que apareceu nas nossas vidas, nos deu três presentes, três crianças maravilhosas. Eles são duas crianças, com 27 anos de idade, a gente entende", afirmou o artista ao perfil “Conceito Sertanejo” no Instagram.

Leonardo ainda revelou que não sabe ao certo o que levou ao rompimento entre Zé Felipe e Virginia, mas demonstrou esperança de uma possível reconciliação. Segundo ele, a influenciadora segue sendo parte da família.

"Não sabemos se acabou o amor... Eu não sei de nada e também não quero saber. Quero que, se Deus nos abençoar, que eles voltem e acabem com isso. Mas a gente vai ser família pra sempre. Meus netos, ela, a mãe dela, que eu amo...", completou o cantor.

Já na última sexta-feira (25), Virginia fez uma homenagem especial a Leonardo, que completou 62 anos. Na ocasião, ela refletiu sobre o laço com o ex-sogro, mesmo após o fim do relacionamento com Zé Felipe.

"Esses dias (eu) estava conversando e falei algo que você (Leonardo) me disse e me referi assim: 'meu ex-sogro'. E a pessoa me corrigiu, falou que não existe ex-sogro. Que é sogro para sempre. E eu fiquei feliz", declarou a influenciadora.