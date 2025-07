Festão da filha de Dilsinho é inspirada em "Alice no País das Maravilhas"

A comemoração do aniversário de quatro anos de Bella, filha do cantor Dilsinho com Beatriz Ferraz, foi marcada por uma ambientação cenográfica baseada na história de “Alice no País das Maravilhas”. A decoração é assinada pela produtora de eventos Geórgia Bianka, que acompanha a família desde o primeiro ano da criança.

Realizada no último domingo (27), a festa aconteceu no espaço Meio do Mato, zona oeste do Rio de Janeiro, e contou com cerca de 150 convidados. A proposta visual trouxe elementos clássicos do universo criado por Lewis Carroll, com personagens caracterizados, cenários interativos e uma paleta de cores delicada, além de áreas temáticas como lojinha de brindes, espaço baby e brinquedos de grande porte.

O evento teve início ao meio-dia e seguiu até as 18h30, com serviço de feijoada oferecido pelo próprio bufê do local. A produção visual ficou a cargo do fotógrafo Thiago Mendes, responsável pelos registros da celebração.

Geórgia Bianka é conhecida por criar ambientações afetivas e narrativas visuais personalizadas para festas infantis e familiares, com projetos realizados em todo o estado do Rio de Janeiro.