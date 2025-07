Erick Jacquin sai do Masterchef; veja quem assume o lugar dele - (crédito: Band)

Erick Jacquin anunciou afastamento temporário do “Masterchef Brasil” durante a atual temporada do programa exibido pela Band. O chef francês precisou viajar à França para resolver questões pessoais, o que já impacta os episódios a partir do décimo programa, que vai ao ar nesta terça-feira (29/7).

A ausência de Jacquin será suprida por nomes de peso na culinária e no jornalismo. Entre os substitutos está Paola Carosella, jurada que marcou época no reality e é bastante querida pelo público.

Além dela, o jornalista Evaristo Costa também estará no programa, assumindo o posto durante algumas gravações. Outro convidado especial será o chef Filipe Souza, um dos poucos brasileiros com duas estrelas Michelin, que trará uma aula exclusiva para os participantes.

A Band destacou que a substituição é temporária e que Jacquin retornará assim que resolver seus compromissos pessoais. A emissora reforçou o comprometimento com a qualidade do programa e garantiu que o público poderá acompanhar uma temporada recheada de surpresas e convidados especiais.

Enquanto Jacquin está ausente, o Masterchef promete manter o alto nível de competições e avaliações gastronômicas, com provas desafiadoras e a presença de jurados que são referência na área.