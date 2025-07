Record tem sinal interrompido por vídeo com mensagem assustadora

A transmissão da “Record News” pelo YouTube foi interrompida na noite desta terça-feira (29/7) por um vídeo perturbador que assustou quem acompanhava o telejornal “News 19 Horas”. A tela foi tomada por mensagens enigmáticas e sem contexto, com frases como “você verá coisas tão belas” e “você está doente”, acompanhadas de imagens distorcidas e som inquietante.

Nas redes sociais, internautas relataram susto com o conteúdo exibido. Muitos chegaram a cogitar que o canal teria sido invadido por hackers. O caso logo se espalhou e virou assunto na comunidade que acompanha transmissões ao vivo, especialmente pelo tom macabro da gravação.

De acordo com informações divulgadas por Diego Schueng, do perfil “BoraComentarTV”, a Record se pronunciou sobre o incidente e afirmou que não houve invasão no sinal da TV. A emissora informou que o problema se restringiu apenas à plataforma do YouTube e que está investigando a origem do material exibido.

O vídeo que interrompeu a programação digital pertence a uma famosa “creepypasta” chamada “The Wyoming Incident”. Criada em 2006, a gravação é conhecida por simular uma invasão de sinal com mensagens bizarras e é amplamente compartilhada por fãs de histórias de terror na internet. Trata-se de uma lenda urbana digital sem nenhuma base real.

Logo após o ocorrido, a transmissão ao vivo da Record News pelo YouTube foi suspensa temporariamente. Não houve impactos na programação exibida na TV aberta e por assinatura.