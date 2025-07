Rafaella Santos e Gabigol em preparativos para morar juntos

O romance entre Rafaella Santos e Gabigol ganhou um novo capítulo cheio de planos e declarações. Segundo informações reveladas pelo portal LeoDias, durante o “Jornal dos Famosos”, o casal não só reatou o relacionamento como também já está morando junto em Belo Horizonte.

O jogador do Flamengo teria, inclusive, pedido a bênção de Neymar pai e declarado que Rafaella é “a mulher da vida dele”. A influenciadora, irmã de Neymar, confirmou recentemente ao portal seu desejo de ser mãe.

Fontes próximas ao casal afirmam que essa fase pode chegar muito em breve. Rafaella estaria empolgada para aumentar a família com Gabigol, e as tentativas devem começar ainda este ano. O clima é de romance total entre os dois.

Durante uma entrevista em um show de Henrique e Juliano, Rafaella falou com naturalidade sobre os holofotes em sua vida.

Disse que já aprendeu a lidar com o assédio por ser irmã de um dos maiores ídolos do futebol brasileiro, mas confessou que ainda se incomoda quando o assunto envolve sua família de forma distorcida. Quando questionada sobre maternidade, ela foi direta. “Vou ser mamãe. Ano que vem, quem sabe”, disse com um sorriso no rosto.