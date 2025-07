MC Livinho: Quadro do cantor se agrava com sangramento perigoso

Esta do de saúde de MC Livinho se agrava - (crédito: Reprodução Instagram)

MC Livinho, de 30 anos, seguirá em observação médica após ter se envolvido em um acidente de moto na tarde da última terça-feira (29), em São Paulo. O cantor passou a noite na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) devido ao diagnóstico de enfisemas próximos à clavícula. Em nota divulgada nesta quarta-feira (30), a equipe do artista informou que ele está "apresentando boa resposta inicial ao tratamento".

Mesmo com a gravidade da situação, o funkeiro teve uma noite estável e não precisou de cuidados emergenciais adicionais. Foi o próprio Livinho quem relatou o ocorrido por meio de seu perfil oficial no Instagram, onde revelou ter sofrido perfuração no pulmão.

"Por falta de prudência de um motorista, fui derrubado, depois ele [motorista] me ajudou, deitei na calçada e cuspi sangue. Chegou [o corpo de] bombeiros, prestaram socorro e a ambulância me trouxe para o hospital. Já fiz tomografia, radiografia e me colocaram na UTI."

"Estou em estado de observação e perfurei o pulmão. Tiro disso a lição de que Deus é maravilhoso, é mil grau (sic), me deu a oportunidade de viver, criar meu filho", escreveu o cantor na publicação feita para tranquilizar seus seguidores.

Ainda nesta manhã (30), Livinho passou por sessões de fisioterapia como parte do processo de reabilitação. Além dos enfisemas, o cantor também sofreu ferimentos na mão e precisou levar pontos no local. Exames adicionais mostraram que seus pulmões continuam comprometidos, ainda com sinais de sangramento.