MC Livinho sofre grave acidente, perfura pulmão e vai parar na UTI

MC Livinho assustou os fãs ao aparecer direto do hospital nesta terça-feira (29/7). O cantor revelou que sofreu um acidente grave enquanto seguia para um compromisso e acabou sendo internado na UTI após ter um dos pulmões perfurado. Segundo ele, tudo aconteceu por causa da imprudência de um motorista.

Nos stories, Livinho contou que foi derrubado, caiu na calçada e começou a cuspir sangue logo após o impacto. Ainda segundo o artista, o próprio motorista envolvido no acidente tentou ajudá-lo enquanto aguardava socorro no chão. Os bombeiros chegaram em seguida e o levaram às pressas para o hospital.

O funkeiro passou por exames como tomografia e raio-X, que confirmaram a gravidade do caso. No laudo divulgado por ele, constam suturas na mão, além de observações sobre enfisema em uma área do tórax. Por precaução, Livinho foi internado na UTI sob monitoramento da equipe de cirurgia torácica.

Mesmo em estado delicado, o cantor usou as redes sociais para agradecer por estar vivo. Ele escreveu um versículo bíblico do livro de Salmos e afirmou que está vendo tudo como uma nova chance de vida. “Me deu a oportunidade de viver, criar meu filho”, desabafou.

Famoso por se envolver em polêmicas, Livinho vem chamando atenção também por episódios pessoais delicados. Ainda não há previsão de alta, mas a equipe médica segue acompanhando sua evolução clínica de perto