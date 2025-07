Gata de Taylor Swift acumula fortuna de 97 milhões de dólares

Que Taylor Swift seja apaixonada por gatos não é novidade para ninguém. Aos 34 anos, a cantora é tutora de três felinos: Meredith Gray, Olivia Benson e Benjamin. As duas primeiras pertencem à raça Scottish Fold, enquanto Benjamin é um Ragdoll.

Segundo a lista anual "The Ultimate Pet Rich List", elaborada pelo site especializado "All About Cats", Olivia Benson acumula uma fortuna estimada em US$ 97 milhões.

Mas engana-se quem acredita que a fortuna do felino vem da artista, o montante se deve às aparições da gata em videoclipes e campanhas publicitárias. Entre os trabalhos no portfólio da gata, estão marcas como Diet Coke e Ned Sneakers.

De acordo com a revista People, Taylor ganhou Meredith em 2011. A gata já fez várias aparições no Instagram da cantora e, inclusive, em 2012, quando o novo single “I Knew You Were Trouble” estava tocando no rádio, Taylor filmou Meredith miando junto com a música.

O nome Olivia Benson, aliás, é uma homenagem à personagem da série "Law & Order: SVU", interpretada por Mariska Hargitay. Curiosamente, a atriz retribuiu o carinho ao nomear sua própria gata como "Karma", em referência a uma música de Taylor.