Andressa Urach cogita ter autismo nível 1 de suporte

O que é autismo leve (nível 1)?

Para o conhecimento, o autismo leve corresponde ao nível 1 do Transtorno do Espectro Autista (TEA). Embora "leve" não seja uma nomenclatura oficial dentro dos critérios médicos, o termo é frequentemente utilizado por especialistas para se referir a quadros com manifestações mais brandas do espectro.

Nesses casos, a pessoa pode apresentar desafios em interações sociais e na comunicação, além de comportamentos repetitivos. No entanto, geralmente consegue manter uma boa dose de independência e lidar com as atividades do dia a dia.