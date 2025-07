Band sofre para fechar elenco do MasterChef Celebridades 2025

Anunciada com pompa para estrear ainda em 2025, a edição especial do “MasterChef Celebridades" está enfrentando mais obstáculos do que receitas. Segundo fontes ligadas à produção, a Band ainda não fechou nenhum nome para o elenco e corre contra o tempo para garantir a atração no ar até o fim do ano.

O principal entrave tem sido a combinação de regras rigorosas e cachês pouco atraentes. Celebridades procuradas pela emissora teriam se assustado com cláusulas contratuais, como a que exige acompanhamento da produção até mesmo em pausas para fumar.

O valor oferecido por semana, entre R$15 mil e R$30 mil, também não animou muitos convidados. A situação preocupa, principalmente porque as gravações estão previstas para começar já em agosto.

Nos bastidores, o clima é de urgência, com a produção tentando negociar até o dia 8 a participação dos famosos.

A equipe do programa chegou a investir pesado na busca por músicos, mas muitos recusaram o convite por causa da agenda apertada. Como o formato exige dedicação total, a única saída seria uma eliminação precoce, o que não interessou a artistas com turnês e compromissos.