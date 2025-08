Carol Castro alfineta Bolsonaro e é detonada por bolsonaristas

Carol Castro usou as redes sociais nesta terça-feira (5) para debochar da prisão do ex-presidente Jair Bolsonaro. A atriz, que recentemente integrou o elenco de "Garota do Momento", novela exibida na faixa das 18h na TV Globo, fez publicações nos stories do Instagram reagindo ao caso.

Em um dos vídeos, Carol escreveu: “Bom dia pra quem pode sair de casa, não usa tornozeleira e está com a consciência tranquila!”

Na noite anterior, segunda-feira (4), quando a notícia do decreto de prisão do político veio a público, a atriz já havia se manifestado. Em outro vídeo, apareceu segurando uma taça de champagne e comemorando a decisão judicial que tornou Bolsonaro réu por cinco crimes.

Ataques... e amores!



Entretanto, o posicionamento político da atriz culminou na fúria dos seguidores políticos de Bolsonaro. Nas redes sociais, uma internauta questionou: "Quem é você? Ninguém nunca ouviu falar". Em outro comentário, uma usuária irritada afirmou: "Tem gente que faz de tudo para aparecer, deixa ela".



Em contrapartida, a maioria dos usuários enalteceram o posicionamento de Carol. “Carol, você nos representa, a gente te ama!”, elogiou uma seguidora. “É um começo. Ansiosa pelo dia em que ele vai estar atrás das grades, que, para dizer o mínimo, é onde merece estar”, afirmou outra.