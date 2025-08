Faustão faz Pix errado a Alexandre Pires e atitude drástica impressiona

Neste domingo (3), durante sua participação no "Programa Silvio Santos", comandado por Patricia Abravanel, Alexandre Pires compartilhou uma história curiosa envolvendo Fausto Silva.

O cantor contou que recebeu um adicional de R$ 100 mil por uma apresentação realizada na casa do apresentador. O evento, conhecido como “Baile do Ego Véio”, durou cerca de três horas.

Após o show, Faustão interpretou que a apresentação havia sido dobrada por conta da duração e, por isso, transferiu R$ 100 mil a mais do que o valor combinado previamente com o intérprete de "Cheia de Manias".

Recusou o estorno do valor

Alexandre, por sua vez, notou o valor excedente e tentou devolver o dinheiro imediatamente.

“Eu falei com ele, expliquei que tinha depositado a mais, mas Faustão simplesmente disse para deixar como estava”, relatou o artista.

O cantor, no entanto, aproveitou o espaço do SBT para agradecer publicamente o apresentador e enalteceu a personalidade generosa do veterano da comunicação.