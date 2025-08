Rodrigo Faro retorna às novelas da Globo após 17 anos

Rodrigo Faro está em negociações avançadas para retornar às novelas da Globo, emissora onde iniciou sua trajetória como ator.

Após encerrar sua longa passagem pela Record, o apresentador assinou contrato com a antiga casa e já é cogitado para integrar o elenco de "Quem Ama Cuida", próxima novela de Walcyr Carrasco. A produção está prevista para ocupar a faixa das 21h em 2026.

Mesmo já confirmado como um dos participantes da atual temporada da "Dança dos Famosos", Faro tem mantido conversas com a emissora sobre uma possível atuação na teledramaturgia.

No entanto, segundo informações da colunista Carla Bittencourt, do portal Leo Dias, ainda não há definição sobre qual personagem ele poderá interpretar.

A proposta inicial seria uma participação especial na novela, marcando o retorno de Faro às telinhas como ator após um hiato de quase duas décadas. A trama de Carrasco substituirá "Três Graças" na programação noturna da Globo.

Se concretizado, esse será o reencontro de Rodrigo Faro com a dramaturgia global, onde se destacou no início dos anos 2000 como galã de sucessos como "O Cravo e a Rosa", "Chocolate com Pimenta" e "O Profeta".

A saída de Faro da Globo, anos atrás, ocorreu quando ele decidiu apostar na carreira de apresentador. Ele encontrou oportunidade na Record, onde comandou atrações como "O Melhor do Brasil" e "Hora do Faro".