Virginia surpreende com declaração sobre Zé Felipe e Ana Castela

Durante uma conversa com seguidores, Virgínia Fonseca comentou o novo relacionamento de Zé Felipe e Ana Castela e mostrou que está em total paz com a situação. A influenciadora enviou boas vibrações ao ex-marido e elogiou a cantora sertaneja.

“Desejo tudo de bom! O Zé merece ser feliz. Também achei que eles combinam bastante”, afirmou Virgínia, em tom sereno e carinhoso. A declaração rapidamente viralizou nas redes sociais e dividiu opiniões entre os internautas.

A empresária também revelou que as filhas do ex-casal, Maria Alice e Maria Flor, já se deram muito bem com Ana Castela. “As crianças amam ela, e eu amo quem trata bem meus filhos”, completou, mostrando maturidade e respeito.

O posicionamento de Virgínia foi visto como um exemplo de boa convivência pós-separação. Muitos seguidores destacaram que a influenciadora sempre busca manter um ambiente harmonioso entre a família, mesmo após o fim do casamento.

Nas redes, os fãs não economizaram elogios. “Virgínia sempre maravilhosa e impecável em tudo”, comentou uma seguidora. Outra, acabou ironizando: “O que será que ela quis dizer com combinam bastante? Kkk”.

Ainda assim, o clima geral foi de admiração. “Eita mulher maravilhosa, sempre pra frente!”, escreveu um internauta. Virgínia, mais uma vez, mostrou que sabe lidar com a exposição e que preza pela felicidade de todos os envolvidos.