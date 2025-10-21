InícioColunistas#Mariana Morais
NOVIDADE

Filho vai morar na casa de Gugu e faz reformas no imóvel

O novo contratado da Record TV contou que fez questão de tomar posse do imóvel e começar a imprimir seu estilo no espaço

João Augusto Liberato durante entrevista - (crédito: Reprodução: Leo Dias TV)
João Augusto Liberato durante entrevista - (crédito: Reprodução: Leo Dias TV)

João Augusto Liberato, filho de Gugu Liberato, revelou no “Jornal dos Famosos” que está morando na casa que era do apresentador. Localizada em Barueri, na Aldeia da Serra, a residência agora recebe a personalidade do herdeiro.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O novo contratado da Record TV contou que fez questão de tomar posse do imóvel e começar a imprimir seu estilo no espaço. “É uma casa muito especial”, afirmou João, emocionado ao falar sobre a moradia que guarda lembranças do pai.

O herdeiro também está realizando reformas na casa, adaptando ambientes para torná-los mais modernos e funcionais. Apesar das mudanças, ele quer manter a essência e a história do local, sem apagar as memórias de Gugu.

Em tom descontraído, João garantiu que vai preservar o pomar do pai, algo que Gugu amava cultivar. “Ele é algo que vou manter, um pedacinho especial da história da família”, disse o herdeiro, arrancando sorrisos da equipe do programa.

Nas redes sociais, fãs elogiaram a postura de João Augusto. “Ele é um amorzinho”, comentou uma internauta. Outro seguidor destacou: “Que bacana! Parabéns a ele, cuidando do que o pai deixou”, comentou.

Agora, além de assumir novos projetos profissionais, João Augusto começa um novo capítulo em sua vida pessoal, equilibrando memória familiar e seu próprio estilo. O público segue acompanhando com carinho sua trajetória.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 21/10/2025 11:30
SIGA
x