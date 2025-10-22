Ana Castela reage após fã alimentar rixa com Virginia

Uma fã de Virgínia Fonseca virou assunto nas redes sociais ao publicar um vídeo inusitado. Na gravação, ela aparece dando um soco em uma embalagem de arroz da marca que tem Ana Castela como garota-propaganda. A jovem brincou na legenda: “Desculpa, vibibora, tava mais batato”.

A cena rapidamente viralizou e gerou uma enxurrada de comentários nas redes. Muitos internautas acharam graça da provocação e marcaram as duas artistas. O vídeo foi visto por milhares de pessoas e chegou até Ana Castela, que decidiu reagir de forma bem-humorada.

Nos comentários, a cantora sertaneja mostrou que não se abalou com a brincadeira. “kkkkk, mas o arroz é bom mesmo”, respondeu Ana, conquistando ainda mais a simpatia do público. A reação madura e leve da artista foi elogiada pelos fãs.

Enquanto isso, o nome de Virgínia Fonseca também entrou para os assuntos mais comentados. Seguidores interpretaram o vídeo como uma pequena provocação entre fandoms. “O silêncio da diva vibibora é altíssimo”, comentou um internauta, em tom irônico.

Outros usuários destacaram que Virgínia não costuma responder esse tipo de polêmica. “O silêncio da Virgínia deve incomodar muito, né?”, escreveu uma seguidora. A postura reservada da influenciadora foi vista por alguns como estratégia para evitar conflitos.

Apesar da brincadeira, o episódio acabou trazendo mais visibilidade para Ana Castela. “Só aumentou mais a fama da Ana”, disse um fã nos comentários. No fim das contas, a situação se transformou em mais um meme da internet.