Vidente prevê uma virada histórica para a RedeTV!; entenda

A espiritualidade e a intuição apontam para um novo ciclo de glória na televisão brasileira. Segundo o astrólogo Val Couto, a RedeTV! atravessará, a partir de 2026, uma das fases mais promissoras de sua história — marcada pela contratação de um grande nome da TV nacional, capaz de elevar a audiência e reposicionar a emissora em um novo patamar de destaque e prestígio.

“Eu vejo e sinto que a RedeTV! vai dar um grande passo pra frente em 2026. A emissora vai contratar alguém muito importante, um apresentador conhecido nacionalmente, que vai elevar o nível da TV de uma forma jamais vista.



Não estou dizendo que os programas atuais não têm audiência, mas que essa nova energia vai abrir um novo ciclo de crescimento e sucesso, como há muito tempo não se via na RedeTV!”, afirma Val Couto.





Segundo a leitura espiritual feita por Val Couto, as cartas e a Cabala revelam que a RedeTV! entra em um período de renovação vibracional, simbolizado pelo Arcano “A Estrela”, que representa visibilidade, brilho e novas alianças de sucesso.

Essa energia marca uma fase de renascimento da emissora, que deve apostar em formatos inéditos e em um rosto conhecido do público — alguém com credibilidade e carisma suficientes para reacender o vínculo com o telespectador brasileiro.

“A Estrela mostra que esse nome vem com a missão de unir audiência, comunicação e espiritualidade.

É alguém que o público já ama, e que vai resgatar a força da TV aberta, trazendo novamente o calor da conexão ao vivo e a emoção dos grandes programas”, explica Val Couto.



As previsões indicam que o novo contratado será o grande divisor de águas na história recente da RedeTV!.

Com ele, a audiência crescerá expressivamente, impulsionada por uma estratégia ousada de reposicionamento da marca.

Val Couto também prevê que essa contratação reverberará fortemente nas redes sociais, abrindo espaço para novos projetos multiplataforma e ampliando a presença da emissora no digital, com conteúdos que circularão entre a TV e o universo online.

“Essa virada não será apenas na audiência, mas na energia da emissora. A RedeTV! entrará em sintonia com uma vibração de prosperidade, expansão e reconhecimento. 2026 trará um recomeço e uma colheita de tudo que foi plantado com esforço nos últimos anos.”

A última carta revelada por Val Couto foi o Sol, símbolo máximo da vitória e da exposição positiva.

Essa carta confirma que a RedeTV! terá um novo brilho e será notícia por boas razões.

O Sol é a carta da vitória pública, da autoafirmação e do renascimento, indicando que a emissora poderá voltar a competir de igual para igual com os maiores canais do país.

“O Sol ilumina os caminhos da RedeTV!. O momento é de luz, de crescimento e de destaque.

2026 será o ano em que a emissora vai surpreender o Brasil.”