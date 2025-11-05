Taís Araújo denuncia Manuela Dias ao compliance da Globo após polêmica em 'Vale Tudo' - (crédito: Reprodução/TV Globo)

A relação entre Taís Araújo e a autora Manuela Dias azedou nos bastidores do remake de Vale Tudo.

Insatisfeita com os rumos de sua personagem na trama, a atriz de 46 anos decidiu formalizar uma queixa ao setor de compliance da Globo, apontando falhas na representação da protagonista e alegando a necessidade de reflexões mais profundas sobre o papel de personagens negros em produções da emissora.

A informação foi revelada nesta quarta-feira (5) pelo colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S.Paulo. Segundo a publicação, Taís estaria incomodada com a forma como Raquel, sua personagem, foi retratada ao longo da novela.

Apesar de superar dificuldades financeiras no início da trama, a personagem teria sido conduzida de volta à estaca zero, sem chances de evolução — e, pior, com menos tempo de tela, reduzida majoritariamente a cenas de merchandising.

O mal-estar, no entanto, não surgiu do dia para a noite. Em agosto, a atriz teria procurado Manuela Dias para uma conversa direta sobre o assunto.

Durante o encontro, Taís afirmou que vinha recebendo críticas de representantes do movimento negro, desapontados com o que consideraram uma representação esvaziada da nova Raquel. A reunião, no entanto, terminou em discussão após a autora discordar das críticas.

A partir desse impasse, a atriz optou por levar o caso ao compliance, pedindo que a Globo olhasse com mais atenção para a forma como protagonistas negros são conduzidos em seus folhetins.

Segundo fontes ouvidas pela Folha, Taís defende que a emissora deve se comprometer com representações mais robustas e coerentes de personagens negros, especialmente quando ocupam papéis centrais nas histórias.

Esse desconforto já havia sido ventilado anteriormente. Durante a exibição da novela, Taís Araujo comentou, em entrevista à revista Quem, sobre a percepção de que sua personagem estava perdendo espaço no enredo — uma declaração que não teria agradado nos bastidores.

Por outro lado, Manuela Dias também buscou respaldo institucional. A autora teria acionado o mesmo setor de compliance da Globo, alegando quebra de conduta ética por parte da atriz ao expor sua insatisfação publicamente e se posicionar de forma que colocou o debate racial no centro da controvérsia.

O departamento de compliance da Globo é responsável por assegurar que condutas internas estejam em conformidade com normas legais e éticas.

Entre suas atribuições estão a apuração de denúncias envolvendo assédio, abuso de autoridade, racismo, machismo e outros comportamentos que possam comprometer a integridade da empresa ou impactar negativamente o ambiente de trabalho.