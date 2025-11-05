Tremembé: Ex-prefeito condenado reclama de ter sido representado por ator 'feio'

Condenado por corrupção e ex-prefeito de Ferraz de Vasconcelos, Acir Filló não escondeu o incômodo com sua representação na série Tremembé – A Prisão dos Famosos, da Prime Video. Em entrevista ao jornal O Globo, nesta terça-feira (4/11), Filló elogiou a produção, mas criticou a escolha do ator que dá vida à sua versão nas telinhas.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Mesmo dizendo que assistiu à série inteira em apenas um dia e que se emocionou ao ver sua trajetória retratada, ele fez questão de comentar a aparência do intérprete.

“Maratonei em um dia. Me emocionei ao ver o meu passado retratado na tela. O ator que me interpreta [Marcos de Andrade] é muito talentoso. Mas ele é feio e eu sou um homem bonito. Queria que chamassem o Fabio Assunção, que é galã e tem a minha idade”, ironizou o político.

Filló foi condenado a quase 20 anos de prisão por fraudes e atos de corrupção durante sua gestão, mas teve a pena reduzida para sete anos. Atualmente, cumpre pena em regime aberto e alega inocência, afirmando ser vítima de perseguição política.

A experiência dele no sistema prisional foi registrada no livro "Diário de Tremembé", onde narra a convivência com detentos célebres como Roger Abdelmassih, os irmãos Cravinhos e Alexandre Nardoni. O conteúdo, no entanto, gerou polêmica.

Em 2019, a Justiça de São Paulo determinou a censura da obra, alegando que o ex-prefeito não tinha autorização para produzir o material dentro do sistema penitenciário. Como consequência, ele foi transferido para o Centro de Detenção Provisória (CDP) de Pinheiros.