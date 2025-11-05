Autor expõe verdadeiro motivo de Suzane von Richthofen ter matado os pais

Conhecido por mergulhar em casos reais que chocaram o Brasil, o jornalista e escritor Ulisses Campbell voltou a falar sobre um dos crimes mais emblemáticos do país: o assassinato de Manfred e Marísia von Richthofen, orquestrado pela própria filha, Suzane, em 2002.

Em entrevista ao "Jornal dos Famosos", da LeoDias TV, exibida nesta terça-feira (4/11), Campbell — que assina o livro "Suzane: Assassina e Manipuladora" e é o criador da série "Tremembé" — analisou as motivações por trás do crime. Ao ser perguntado se tudo teria sido movido apenas por interesses financeiros, ele foi direto: “A Suzane matou por dinheiro”.

No entanto, o autor fez questão de lembrar que a questão vai além da herança. Com base em laudos psiquiátricos, Campbell revelou uma fala atribuída à criminosa durante sua avaliação psicológica.

“A motivação dela nos laudos criminológicos, uma das coisas que o psicólogo pergunta é: ‘como você lida com o crime que você cometeu?’ A Suzane tem uma resposta que é bem poética”.

A frase, de fato, impressiona. Segundo Campbell, Suzane teria justificado o assassinato com a seguinte metáfora: “Eu era um pássaro preso na gaiola e o Daniel [Cravinhos] era um pássaro livre. Nós nos conhecemos e, para eu viver na liberdade, tive que matar os meus pais”.

Para o jornalista, esse trecho revela que o desejo por autonomia e ruptura com a vida controlada pelos pais também pesou na decisão de cometer o crime. O caso, que voltou ao centro das discussões com o sucesso da série na Prime Video, continua gerando debates e atraindo a atenção do público mais de 20 anos depois.