Mariana Leão aposta em novo visual e exibe fios em tom bege dourado elegante



A jornalista e apresentadora Mariana Leão viveu um dia de renovação e cuidados na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e saiu do salão exibindo um novo visual iluminado e sofisticado. Conhecida pelo estilo clássico e pela elegância, ela adotou fios em um tom bege dourado, que realçou ainda mais sua beleza natural e o contraste suave da pele.

Antes da transformação, Mariana passou por uma análise de coloração pessoal, que revelou sua cartela “verão claro”, combinação que harmoniza com tons frios e delicados. A partir daí, o novo tom foi pensado para trazer leveza, brilho e naturalidade aos cabelos.

O processo, conduzido pelo hairstylist Leo Carraro, incluiu ajuste das mechas, tonalização e reconstrução capilar à base de proteínas e aminoácidos, tratamento ideal para devolver força e vitalidade aos fios.

O resultado encantou a apresentadora, que atualmente comanda o programa “Rio de Prêmios”: “Eu amei. Foi uma experiência maravilhosa!”, celebrou Mariana.

O look marca uma nova fase da jornalista, que vem apostando em produções mais luminosas e femininas, reflexo de uma beleza autêntica e confiante.