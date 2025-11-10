Marcela Tomaszewski assume mentira e confirma agressão de Dado Dolabella

Namorada de Dado Dolabella é intimada pela Polícia após negar agressão - (crédito: Reprodução/Instagram)

Marcela Tomaszewski voltou atrás em seu depoimento sobre a agressão cometida por Dado Dolabella no fim de outubro. Em declaração feita neste domingo (9), a Miss Gramado confirmou que pretende alterar o relato prestado anteriormente à polícia.

No dia 25, ela havia afirmado ter sido agredida pelo ex-namorado, mas, em seguida, negou o episódio. Agora, a modelo admite que mentiu para proteger o ator.

"A polícia foi até a minha casa, eu fui para a delegacia. Eu neguei e o Ministério Público me chamou novamente e eu continuei a mesma versão que não tinha ocorrido agressão, que ele não tinha encostado em mim", iniciou.

"Eu menti para proteger alguém que eu achava que mudaria, mas, agora, eu vou denunciar. Minha mãe é testemunha e também foi chamada para depor novamente e diz que vai manter a versão de que a filha dela... infelizmente apanhou. É o que ela viu. Nenhuma mãe quer ver isso", afirmou Marcela em áudio enviado ao jornalista Leo Dias.

Segundo informações do colunista, a modelo quer que o caso seja enquadrado na Lei Maria da Penha e deve solicitar uma medida protetiva contra o cantor. Marcela e Dado assumiram o relacionamento em setembro, poucos meses após o término dele com Wanessa Camargo, em fevereiro deste ano.

A situação ganhou ainda mais repercussão quando a influenciadora Rafaela Clemente, amiga próxima de Marcela, divulgou nas redes sociais imagens que mostram hematomas nos braços e dedos da modelo.

No sábado (8), Marcela anunciou o segundo rompimento com Dado e publicou um vídeo gravado dentro de um carro, no qual o casal aparece discutindo sobre a agressão.

"Você me deu um tapa na cara. Eu te afastei pelo pescoço para você sair de perto de mim", diz Dado no registro. Conforme relatou Marcela, ela ficou com vários hematomas pelo corpo após o episódio.