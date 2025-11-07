Aos 66 anos, Gretchen exibe bumbum gigante e impressiona público

Gretchen voltou a movimentar as redes sociais ao compartilhar o resultado de um novo procedimento estético nos glúteos.

Aos 66 anos, a cantora apareceu confiante ao lado do médico Fúvio Luca, responsável pela aplicação, e exibiu o bumbum em uma gravação feita no consultório. Sem rodeios, ela mandou o recado: “Tem que aceitar”.

Durante o vídeo, o médico destacou que não há nenhum filtro ou edição nas imagens. “Fala que é filtro… Olha ela aí. Mostra o bumbum. Tem edição? Tem Photoshop?”, questionou o especialista, elogiando a forma física da artista.

O procedimento feito por Gretchen é focado na sustentação dos glúteos e estímulo de colágeno, utilizando PMMA (polimetilmetacrilato), substância que contribui para o volume e firmeza da região.

Segundo o médico, este foi apenas um retoque, quatro meses após a primeira aplicação. “Ela está melhor a cada dia. Aos 66 anos, está um show”, declarou.

Além disso, Gretchen também realizou uma projeção na região dos quadríceps, desejo antigo da cantora. O processo contou com acompanhamento de um nutrólogo para garantir que o organismo estivesse pronto para receber o produto.

Nas redes sociais, os seguidores não pouparam elogios. “Pra idade dela, está maravilhosa”, escreveu uma fã. “Com ou sem procedimento, o importante é se sentir bem. Tá linda!”, opinou outra. “Quero envelhecer assim: com autoestima e sem medo de se cuidar”, afirmou mais uma admiradora.