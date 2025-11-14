O que é Quiet Beauty? Xuxa, Grazi Massafera e Hailey Bieber aderem tendência contra harmonização e cirurgias - (crédito: Reprodução/Instagram)

A busca por uma aparência mais leve, real e conectada ao bem-estar tem conquistado espaço nas clínicas de estética e entre celebridades. É a ascensão do conceito de Quiet Beauty, ou "beleza silenciosa", uma tendência que valoriza o cuidado sutil, os resultados progressivos e a saúde como prioridade.

Segundo a biomédica esteta Dra. Janaina Correia, esse novo olhar estético vem sendo impulsionado por uma geração de pacientes que foge dos excessos e busca autenticidade. “Diferente das tendências passadas, marcadas por excessos e transformações visíveis, a Quiet Beauty propõe uma estética natural e inteligente, que valoriza a individualidade e prioriza a saúde celular e o equilíbrio global do corpo.”

Ela destaca que essa mudança está diretamente ligada ao avanço da biomedicina estética e à compreensão do corpo como um sistema integrado. “Os novos protocolos trabalham de dentro pra fora, com foco em regeneração e equilíbrio. É uma estética que respeita o tempo do corpo e a individualidade de cada paciente.”

Dados que reforçam a mudança

A distorção de imagem tem sido um dos gatilhos para essa virada na estética. Em um estudo com 52 mulheres de 23 anos que frequentavam centros estéticos, 79% apresentaram distorção da imagem corporal — das quais 65% superestimavam e 14% subestimavam sua aparência. Já entre 225 estudantes e profissionais da saúde, 76,9% relataram se enxergar “maiores” do que realmente são.

Tratamentos em alta no movimento Quiet Beauty

A Dra. Janaina lista os procedimentos que mais têm aderência entre quem busca uma estética consciente: