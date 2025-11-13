Fã ataca Ariana Grande, que é defendida por Cynthia Erivo; veja

Um momento de tensão marcou o encontro entre fãs e o elenco de "Wicked: Parte 2" nesta quarta-feira (13), em Singapura. Durante a saída da atriz e cantora Ariana Grande de um evento promocional do filme, um homem rompeu o bloqueio de segurança e se aproximou dela de forma abrupta, causando um susto na artista.
A situação rapidamente saiu do controle, mas a colega de elenco Cynthia Erivo não hesitou em agir. A atriz correu em auxílio de Ariana e ajudou os seguranças a conter o homem, garantindo a proteção da estrela.
O indivíduo foi identificado como Johnson Wen, conhecido nas redes sociais por invadir áreas restritas em shows, eventos e até palcos — o que já lhe rendeu notoriedade online.
Polêmica no Brasil
O incidente ocorre poucos dias após a premiére de "Wicked" no Brasil, marcada pela ausência de Ariana Grande. A ausência da atriz e cantora gerou críticas entre os fãs brasileiros, especialmente nas redes sociais.
Embora Ariana tenha se pronunciado explicando que não pôde comparecer devido a um problema com o voo — que estava com atraso e sem assentos disponíveis — muitos interpretaram o episódio como uma escolha deliberada de evitar países da América Latina.
O caso em Singapura reacendeu o debate sobre segurança em eventos com grandes celebridades, mostrando que, mesmo em centros urbanos considerados desenvolvidos e organizados, falhas no controle de acesso ainda expõem artistas a riscos.
Para parte do público, o episódio serviu como contra-argumento à ideia de que o Brasil seria um lugar “perigoso” para esse tipo de aparição pública.
this is the worst thing to happen i can’t believe i saw ariana get harrassed in front of my own eyes… and she was about to reach me too ???????????????????? pic.twitter.com/AEeph52us1— dhya IS SEEING ARI ???? (@lanagrandes) November 13, 2025
