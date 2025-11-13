Paizão? Virginia comenta relação de Vini Jr. com as filhas

A influenciadora Virginia Fonseca comentou pela primeira vez como tem sido a convivência entre seus filhos e o novo namorado, o jogador Vinícius Jr., do Real Madrid.
Mãe de Maria Alice, Maria Flor e José Leonardo — frutos do relacionamento anterior com o cantor Zé Felipe —, ela garantiu que o entrosamento com o craque foi imediato. Em entrevista ao colunista Lucas Pasin, a apresentadora do SBT não escondeu a empolgação: “O Vini é maravilhoso, as crianças adoraram ele”, afirmou.
Dia especial
Para conquistar os pequenos, Vini Jr. chegou a organizar um momento especial em família: alugou um espaço com brinquedos infláveis para a diversão da criançada. “As crianças gostaram bastante dele. Ele levou as crianças pra um dia de pula-pula, fechou lá tudo para as crianças…”, revelou Virginia em conversa com a revista Quem.
Ela também destacou a surpresa positiva que teve com a filha mais velha, Maria Alice. “Foi muito legal. A Maria Alice já conhecia o Vini porque ela assiste futebol. Então ela já meio que conhecia. Eu pensei que ela fosse ficar com vergonha, mas pelo contrário, ela foi super nele, puxando assunto, mostrando as coisas”, contou.
Já o caçula, José, demonstrou carinho de forma espontânea: “O José pega no cabelo dele brincando”, disse, aos risos. Virginia encerrou o relato emocionada com a boa recepção dos filhos ao novo relacionamento. “Deu muito certo, tô muito feliz porque isso é muito importante pra mim”, completou.
