Luana Piovani surta ao descobrir vida de princesa de Suzane von Richthofen: 'Aborto'

Luana Piovani voltou a movimentar as redes sociais nesta quarta-feira (12) após reagir a um vídeo que detalhava a rotina atual de Suzane von Richthofen. A atriz compartilhou o conteúdo nos stories do Instagram e deixou claro o quanto ficou indignada ao assistir às imagens.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Revoltada com o retrato da nova fase da vida de Suzane, que cumpre pena em regime aberto desde janeiro de 2023, Luana não poupou palavras. “Vejo esse encosto e tenho pensamentos obscuros. Fico pensando o que esse aborto vai dizer pro filho sobre os avós”, escreveu, expressando repúdio.

Vida de princesa fora da cadeia

O vídeo que motivou o desabafo explicava que Suzane adotou um novo nome — Suzane Louise Magnani Muniz —, retomou os estudos em Direito e administra um perfil com mais de 100 mil seguidores, onde comercializa chinelos personalizados.

Ela também se casou com Felipe Zecchini Muniz e se tornou mãe de um menino, nascido em janeiro de 2024. A ex-detenta, condenada em 2002 a 39 anos de prisão pelo assassinato dos pais, tem tentado reconstruir a vida longe dos holofotes.

No entanto, a repercussão da série "Tremembé", produção da Prime Video inspirada em histórias reais da penitenciária onde ela esteve presa, reacendeu o interesse público por seu nome — e, consequentemente, a vigilância sobre seus passos.

Um dos projetos que marcaram seu retorno à vida civil foi o ateliê Su Entrelinhas, criado na cidade de Angatuba (SP), para onde se mudou após deixar o presídio. O jornalista Ulisses Campbell, autor do livro "Suzane: Assassina e Manipuladora", revelou que o negócio ganhou força com a venda de chinelos artesanais decorados, com preços que variam de R$ 150 a R$ 180.

O ateliê também chama atenção pelo cuidado com os detalhes: cada peça é enviada em embalagens personalizadas, acompanhadas de uma etiqueta rosa. Após uma pausa nas atividades em janeiro de 2024, a loja retomou o funcionamento em junho.