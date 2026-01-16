Henri Castelli é visto usando muletas e estado de saúde vem à tona

Após deixar o confinamento do “BBB 26” por questões de saúde, Henri Castelli teve seu estado clínico atualizado pela equipe na manhã desta sexta-feira (16).
O ator sofreu duas crises convulsivas durante a participação no reality e segue sob acompanhamento médico.
Em nota divulgada nas redes sociais, a assessoria informou que os exames realizados apresentaram resultados positivos e que Henri permanece em observação.
“Após a conclusão de exames, Henri Castelli permanece em observação médica. Os resultados foram satisfatórios e o ator está bem. A equipe agradece as mensagens de carinho e apoio.”
Na quinta-feira (15), um dia após a saída do programa, o ator foi flagrado no aeroporto utilizando duas muletas.
No local, ele conversou com fãs, acenou para as câmeras e fez questão de agradecer pessoalmente o apoio recebido do público.
Mesmo com a interrupção precoce de sua participação no reality, Henri não terá perdas financeiras.
De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo, a TV Globo decidiu manter o pagamento integral do cachê do ator, desclassificado por motivos de saúde.
