RECOMEÇO!

Henri Castelli é visto usando muletas e estado de saúde vem à tona

Ator foi desclassificado do 'BBB 26' após sofrer duas crises convulsivas

Henri Castelli é visto usando muletas e estado de saúde vem à tona - (crédito: Redes Sociais)
Henri Castelli é visto usando muletas e estado de saúde vem à tona - (crédito: Redes Sociais)

Após deixar o confinamento do “BBB 26” por questões de saúde, Henri Castelli teve seu estado clínico atualizado pela equipe na manhã desta sexta-feira (16).

O ator sofreu duas crises convulsivas durante a participação no reality e segue sob acompanhamento médico.

Em nota divulgada nas redes sociais, a assessoria informou que os exames realizados apresentaram resultados positivos e que Henri permanece em observação.

“Após a conclusão de exames, Henri Castelli permanece em observação médica. Os resultados foram satisfatórios e o ator está bem. A equipe agradece as mensagens de carinho e apoio.”

Na quinta-feira (15), um dia após a saída do programa, o ator foi flagrado no aeroporto utilizando duas muletas.

No local, ele conversou com fãs, acenou para as câmeras e fez questão de agradecer pessoalmente o apoio recebido do público.

Mesmo com a interrupção precoce de sua participação no reality, Henri não terá perdas financeiras.

De acordo com o colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo, a TV Globo decidiu manter o pagamento integral do cachê do ator, desclassificado por motivos de saúde.

 

 

 

MM
MM

Mariana Morais

Colunista

Por Mariana Morais
postado em 16/01/2026 10:55 / atualizado em 16/01/2026 10:55
