Poliana Rocha expõe convite para o 'BBB 26': 'Feliz demais' - (crédito: Instagram/TV Globo)

Poliana Rocha surpreendeu os seguidores ao abrir uma caixa de perguntas nas redes sociais e acabar falando sobre uma possível participação no “BBB 26”.

A esposa do cantor Leonardo foi direta ao comentar se chegou a receber um convite para integrar o elenco do reality da TV Globo.

Questionada por um internauta, Poliana confirmou que, de fato, foi procurada pela produção do programa e destacou que a lembrança foi recebida com entusiasmo.

"Fiquei feliz demais com o convite e agradecida pela confiança", declarou.

Apesar do reconhecimento, a influenciadora contou que optou por não seguir adiante com a proposta. Segundo ela, a decisão foi motivada por razões pessoais.

"Mas por escolha pessoal, decidi não aceitar!", explicou em resposta à seguidora.