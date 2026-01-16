Poliana Rocha expõe convite para o 'BBB 26': 'Feliz demais'

Poliana Rocha surpreendeu os seguidores ao abrir uma caixa de perguntas nas redes sociais e acabar falando sobre uma possível participação no “BBB 26”.
Fique por dentro das notícias que importam para você!SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO
A esposa do cantor Leonardo foi direta ao comentar se chegou a receber um convite para integrar o elenco do reality da TV Globo.
Questionada por um internauta, Poliana confirmou que, de fato, foi procurada pela produção do programa e destacou que a lembrança foi recebida com entusiasmo.
"Fiquei feliz demais com o convite e agradecida pela confiança", declarou.
Apesar do reconhecimento, a influenciadora contou que optou por não seguir adiante com a proposta. Segundo ela, a decisão foi motivada por razões pessoais.
"Mas por escolha pessoal, decidi não aceitar!", explicou em resposta à seguidora.
Saiba Mais
- Mariana Morais Filhas de Virginia passarão por cirurgia invasiva e motivo vem à tona
- Mariana Morais Gabriela Loran expõe detalhes de orgasmo após redesignação sexual
- Mariana Morais BBB 26: Juliano Floss faz relato 'fedorento' sobre Marina Sena, e cantora reage
- Mariana Morais Bella Campos chama atenção em ensaio sensual na cachoeira
- Mariana Morais Henri Castelli manda recado 'sincerão' após ser desclassificado do "BBB 26"
- Mariana Morais BBB 26: Veja os sinais que antecederam segunda convulsão de Henri Castelli