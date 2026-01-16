Saiba o que a Globo fez com o cachê de Henri Castelli após desclassificação - (crédito: TV Globo)

Mesmo após a saída precoce do “BBB 26”, Henri Castelli não terá prejuízos financeiros com a Globo.

O ator, que foi desclassificado do reality por questões de saúde, seguirá com o cachê integral garantido pela emissora.

Segundo informações do colunista Gabriel Vaquer, da Folha de S. Paulo, a Globo avaliou o caso e concluiu que não há fundamento para aplicar punições previstas em contrato que resultariam na suspensão do pagamento.

Dessa forma, o vínculo firmado com o artista será mantido, apesar da interrupção de sua participação no programa.

Henri entrou no elenco do “BBB 26” como integrante do Camarote, mas deixou o confinamento na tarde de quarta-feira (14), após sofrer uma segunda convulsão.

O primeiro episódio ocorreu ainda pela manhã, enquanto ele participava de uma Prova de Resistência.

Após passar mal, o ator foi levado ao hospital, onde realizou uma série de exames.

Com a liberação médica inicial, chegou a retornar à casa, mas voltou a apresentar uma nova crise poucos minutos depois de reingressar no jogo.

Diante da recorrência do problema e por orientação médica, a produção do reality decidiu pela desclassificação do participante, priorizando a segurança do ator.