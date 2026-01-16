Filhas de Virginia passarão por cirurgia invasiva e motivo vem à tona - (crédito: Reprodução/Instagram)

Uma decisão médica envolvendo as filhas mais velhas de Virginia Fonseca foi compartilhada pela influenciadora nesta quinta-feira (15).

Segundo ela, Maria Alice e Maria Flor, filhas do antigo relacionamento com Zé Felipe, deverão passar por procedimentos cirúrgicos ainda este ano por conta de um problema que vem afetando o sono das crianças.

Ao relatar a situação, Virginia explicou que as duas apresentam aumento das amígdalas e da adenoide, o que tem causado roncos intensos e dificuldade para dormir bem.

"Hoje as Marias dormiram comigo, e as duas roncam muito, porque têm a amígdala e a adenoide muito grandes. Inclusive, esse ano vai sair a cirurgia porque o médico já recomendou mesmo, porque está atrapalhando elas", contou.

A apresentadora do SBT também deu mais detalhes sobre a rotina noturna da filha do meio, destacando que o descanso acaba sendo fragmentado.

"A Flor acorda a noite inteira só pra falar alguma coisa. Eu falo 'volta a dormir', ela volta… e começa a roncar de novo. É engraçada, em todas as camadas, não tem como."

Além de Maria Alice e Maria Flor, Virginia Fonseca também é mãe de José Leonardo, de 1 ano, seu filho mais novo.