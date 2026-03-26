João Guilherme é o 'Rei da Internet' nos cinemas em filme de Daniel Nascimento - (crédito: Divulgação/Vitrine Filmes)

Inspirado em fatos reais, o longa estreia em todo o Brasil no dia 14 de maio e revisita os acontecimentos que tornaram Daniel Nascimento conhecido nacionalmente desde sua ascensão meteórica no universo digital até a forte exposição midiática e as consequências de suas escolhas.

A produção propõe uma reflexão atual sobre fama precoce, poder, ética e responsabilidade no ambiente virtual, conectando passado e presente em uma narrativa que dialoga diretamente com os desafios do mundo contemporâneo.

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Mais do que recontar uma história que marcou o país, o filme apresenta um retrato humano de erros, aprendizados e amadurecimento.

Dirigido por Fabrício Bittar, o longa traz João Guilherme no papel de Daniel Nascimento e reúne um elenco formado por Marcelo Serrado, Eri Johnson, Débora Ozório, Emílio de Mello, Bia Seidl, Adriano Garib, Kaik Pereira, Clarissa Müller e André Ramiro.

Daniel Nascimento se destacou na internet brasileira ainda jovem ao expor vulnerabilidades em sistemas de grandes instituições, tornando-se figura central em um dos casos mais comentados da era digital no país.

Sua trajetória impulsionou debates sobre segurança digital, ética e os limites da tecnologia em um momento inicial da internet no Brasil.

O impacto foi além do meio técnico, levando-o a ganhar espaço na mídia e se tornar tema de discussões nacionais. Com o tempo, consolidou-se como símbolo de uma geração marcada pela ascensão digital e seus riscos.

Ao amadurecer, passou a usar sua experiência para promover reflexões sobre responsabilidade digital e os impactos sociais da tecnologia.

Sua história representa não só um episódio marcante, mas também um processo de aprendizado e transformação pessoal.