InícioDiversão e Arte
SÉTIMA ARTE

Cerimônia do Oscar vai deixar Hollywood

Mudança faz parte de um acordo de dez anos com a empresa de entretenimento e esportes AEG

<em>Pecadores,</em> do diretor Ryan Coogler e do ator Michael B. Jordan, recebeu 16 indicações ao Oscar - (crédito: Reuters)
Pecadores, do diretor Ryan Coogler e do ator Michael B. Jordan, recebeu 16 indicações ao Oscar - (crédito: Reuters)

A cerimônia do Oscar, que anualmente premia os destaques do cinema americano e internacional, vai deixar Hollywood em 2029, logo após completar um século no coração da chamada cidade dourada, anunciaram seus organizadores nesta quinta-feira (26/3).

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

A maior festa de Hollywood, tradicionalmente realizada no Teatro Dolby, na Calçada da Fama, vai se mudar, a partir de sua 101ª edição, para o Teatro Peacock, no centro de Los Angeles, anunciou a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas em um comunicado.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

A mudança faz parte de um acordo de dez anos com a empresa de entretenimento e esportes AEG.

"Estamos felizes por nos associarmos a uma potência global como a AEG. Sua trajetória na construção e operação de locais para shows ao vivo com tecnologia de ponta não tem comparação", disseram o diretor-executivo da Academia, Bill Kramer, e a presidente da Academia, Lynette Howell Taylor, em um comunicado conjunto.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon
Por AFP
postado em 26/03/2026 21:35
SIGA
x