Cerimônia do Oscar vai deixar Hollywood

A cerimônia do Oscar, que anualmente premia os destaques do cinema americano e internacional, vai deixar Hollywood em 2029, logo após completar um século no coração da chamada cidade dourada, anunciaram seus organizadores nesta quinta-feira (26/3).
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A maior festa de Hollywood, tradicionalmente realizada no Teatro Dolby, na Calçada da Fama, vai se mudar, a partir de sua 101ª edição, para o Teatro Peacock, no centro de Los Angeles, anunciou a Academia de Artes e Ciências Cinematográficas em um comunicado.
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A mudança faz parte de um acordo de dez anos com a empresa de entretenimento e esportes AEG.
"Estamos felizes por nos associarmos a uma potência global como a AEG. Sua trajetória na construção e operação de locais para shows ao vivo com tecnologia de ponta não tem comparação", disseram o diretor-executivo da Academia, Bill Kramer, e a presidente da Academia, Lynette Howell Taylor, em um comunicado conjunto.
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