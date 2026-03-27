Guia "estriguinado": Straik faz glossário do jeito brasiliense de falar

Recentemente, o artista de 25 anos chegou a marca de 100 mil seguidores no Instagram - (crédito: Victor Moura (divulgação))

O trapper e influencer Straik — nome artístico de Guilherme Santos, de 25 anos — vem ganhando fama nas redes sociais pelos vídeos humorísticos em que explora as gírias e o dialeto das periferias do Distrito Federal. Em entrevista ao Correio, o ceilandense apresenta os termos que mais aparecem nos seus vídeos e nas rodas de conversas entre os jovens brasilienses. "Óbvio que a gente pega ali e dá uma exagerada de forma cômica e tudo mais, para ficar engraçado, mas naturalmente a gente conversa assim entre nós, tá ligado?", explica.

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Nos vídeos, o artista encarna um personagem descrito por ele mesmo como “estriguinado”, sempre com o jeito carregado de falar "da quebradinha”, mostrando que o brasiliense já tem um dialeto característico que vai muito além do “véi”.

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Quem é do Distrito Federal, rapidamente reconhece diversos termos utilizados nas piadas, mas para quem é de fora, Straik preparou um verdadeiro glossário com as gírias que mais fazem sucesso dentro e fora das redes sociais do Distrito Federal.

Estriguinado: “Mano, estriguinado é quando você tá indignado com alguma situação, quando você tá louco, tá ligado? Quando você tá incontrolável, não quer saber de nada. Pode ter outros contextos também de felicidade: você tá tão feliz que fica estriguinado”;

Curtir a lombra: “É quando você tá dando mole, tá ligado? Se você tá falando alguma besteira, entendendo alguma coisa errada, viajando, você já tá curtindo a lombra”;

Doninha: “Doninhas são as gatinhas, né mano? As garotas aí de Brasília, as arlequinas, tá ligado? São as famosas Doninha fight”;

Dá ideia: “Essa é tipo você querer saber mais sobre alguma coisa. Explique mais, fale sobre tal coisa. Dá a ideia aí, parceiro, como é que é?”;

Relíquia: "Relíquia é uma parada que já tá aí há muito tempo, né? Uma parada antiga aí. Quando você vê o mano e fala que ele é relíquia, é porque é um mano que eu já conheço há muito tempo, tá ligado? É porque eu já tive muita vivência com ele;

Só o ouro: “Ixi, só o ouro, mano. Essa é quando a parada é muito boa, tá ligado? Quando não tem o que você falar de ruim daquela parada, é porque é só o ouro. Se eu for te indicar algo e falar ‘Mano, pega porque é só o ouro’, você pode confiar";

Agita: “O agita é tipo um chamado para a ação, tá ligado? ‘Vamos fazer tal coisa? Agita, vamos lá’. Se ligou? É tipo isso, vamos botar para acontecer”.