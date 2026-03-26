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Cariúcha se emociona na estreia do novo Superpop na RedeTV!

Apresentadora admite receio das críticas, mas celebra oportunidade na carreira

Cariúcha se emociona na estreia do novo Superpop na RedeTV! - (crédito: Observatorio da TV)
Cariúcha se emociona na estreia do novo Superpop na RedeTV! - (crédito: Observatorio da TV)

Na noite de quarta-feira (25/3), Cariúcha assumiu oficialmente a apresentação do Superpop, na RedeTV!, substituindo Luciana Gimenez após mais de duas décadas à frente da atração. Visivelmente emocionada, ela abriu o programa com um discurso sobre sua trajetória, inseguranças e expectativas para a nova fase.

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"Estou com medo das críticas, mas aqui começa uma nova história na minha vida. Seja bem-vindos ao novo Superpop, agora no meu comando", declarou.

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A apresentadora ressaltou que o momento representa a realização de um sonho antigo, fruto de anos de luta e persistência. Nunca desisti dos meus sonhos. Para Deus, nada é impossível. Foram anos e anos de batalha até chegar aqui, afirmou.

O programa passou por uma reformulação para se reposicionar na grade da emissora, adotando um tom mais popular e direto, alinhado ao perfil de Cariúcha. Durante a estreia, ela relembrou suas origens no Rio de Janeiro e recebeu Tierry e Karin Hils para entrevistas e dinâmicas.

Apesar da emoção, Cariúcha não escondeu o receio com a recepção do público. Vou receber muitas críticas. Se eu falar que não estou com medo, estaria mentindo, admitiu. Ao final, reforçou o caráter motivacional de sua estreia: Quero entrar na sua casa trazendo alegria, entretenimento e diversão. Nada é impossível para quem crê.

O novo Superpop será exibido semanalmente, às quartas-feiras, na programação da RedeTV!.

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Observatorio da TV

    Por Observatorio da TV
    postado em 26/03/2026 21:30
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