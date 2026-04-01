Modelo Igor Teixeira entra no radar das passarelas internacionais

Em um mercado que historicamente transforma estreias discretas em carreiras globais, novos nomes brasileiros voltam a surgir em circuitos internacionais fora do eixo tradicional da moda. Em meio a esse movimento, modelos que começam a circular por editoriais, campanhas e semanas de moda independentes passam a chamar atenção de agências, marcas e diretores de casting atentos às próximas apostas do setor.

No vocabulário fashion, o termo new face costuma marcar justamente esse estágio inicial: quando um rosto ainda pouco conhecido começa a ser observado como potencial nome de médio e longo prazo dentro da indústria. É nesse ponto que trajetórias como a de Igor Teixeira passam a ganhar força. O modelo mineiro participou recentemente da Athens Fashion Week, evento que vem ampliando espaço para talentos internacionais e funcionando como vitrine para novos perfis em ascensão.

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Antes de alcançar o circuito europeu, Igor já vinha construindo presença em campanhas nacionais para Natura, Reserva, Foxton e Renner, além de editorial para a Victor Magazine. Sua trajetória é acompanhada pelo agente Miguel Crispim, ligado à descoberta e desenvolvimento de nomes já conhecidos no mercado fashion.

Nos últimos anos, esse tipo de projeção deixou de depender exclusivamente dos grandes calendários de Paris, Milão ou Nova York. Eventos paralelos ao circuito principal passaram a exercer papel estratégico ao reunir estilistas independentes, marcas emergentes e olhares internacionais em busca de novos perfis, criando caminhos alternativos para modelos brasileiros ampliarem visibilidade.

No caso de Igor, há ainda um elemento que dialoga com uma característica cada vez mais valorizada pela indústria: repertório além da imagem. Formado em Administração pelo IBMEC e com experiência anterior em hospitalidade premium, ele representa uma geração em que presença, leitura de posicionamento e adaptabilidade se tornam diferenciais tão relevantes quanto a própria estética diante das câmeras e passarelas.