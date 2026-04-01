Déborah Albuquerque recupera Instagram após ordem judicial

Déborah Albuquerque enfrenta o Meta, leva oficial de justiça ao escritório e recupera Instagram após ordem judicial ignorada - (crédito: Instagram)

A influenciadora e lutadora Déborah Albuquerque enfrentou um impasse com a Meta Platforms após ter sua conta no Instagram hackeada e, posteriormente, suspensa.

Mesmo com uma decisão judicial determinando a reativação imediata do perfil, a ordem não teria sido cumprida pela plataforma dentro do prazo estabelecido. Diante do descumprimento, a influenciadora decidiu levar o caso adiante.

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Acompanhada do advogado conhecido como Doutor Diego, especialista em casos envolvendo redes sociais e figuras públicas, Déborah foi até o escritório da empresa, em São Paulo, junto a um oficial de justiça, com o objetivo de formalizar a decisão judicial e exigir seu cumprimento imediato.

A ação presencial teria gerado tensão no local. Com a ordem protocolada e diante da possibilidade de responsabilização legal, a resposta foi imediata, e a conta da influenciadora foi restabelecida no mesmo dia.

“Não foi só sobre recuperar um perfil. Foi sobre respeito, sobre justiça e sobre não aceitar ser silenciada por uma plataforma, mesmo diante de uma decisão judicial. Eu sabia que, se não fosse até o fim, ninguém faria isso por mim.”

O episódio ocorre às vésperas de sua participação no Fight Music Show 8, marcado para o dia 30 de maio. Segundo Déborah, a situação também impacta diretamente sua postura fora das redes sociais.

“Eu enfrentei o sistema e fiz o sistema responder. Não era só uma conta, era a minha voz, o meu trabalho, a minha história ali dentro. Se eu tivesse me calado, minha conta não voltaria, e isso diz muito sobre como essas situações são tratadas.”

“Agora, com tudo resolvido, sigo focada. A resposta continua no ringue. Levo essa experiência como combustível para o que vem pela frente.”