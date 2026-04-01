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SBT discute retomada da teledramaturgia em meio a crise de audiência

Setor comercial pressiona e emissora da família Abravanel pode retomar produções

SBT discute retomada da teledramaturgia em meio a crise de audiência - (crédito: Observatorio dos Famosos)
SBT discute retomada da teledramaturgia em meio a crise de audiência - (crédito: Observatorio dos Famosos)

O SBT, que atualmente vivencia uma situação de crise histórica na audiência, está com algumas possibilidades levantadas acerca das estratégias para reverter o quadro, e vez ou outra, trabalha com a eventual retomada da teledramaturgia.

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Segundo informações do colunista Flávio Ricco, do portal LeoDias, há discussões que envolvem diversos setores na emissora liderada pela família Abravanel, especialmente o comercial, para o retorno do setor.

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A continuidade nas produções, que foram desativadas no ano passado, com o fim de A Caverna Encantada (2024), ocasionaram numa sequência de demissões em massa, e também de remanejamento de profissionais para outras áreas.

Atualmente, o horário nobre é destinado a exibição de novelas mexicanas inéditas na faixa das 20h45. Presente de Amor (2025), inclusive, está em cartaz, e no próximo dia 13 de abril, será sucedido por Domênica Montero (2025), estrelado por Angelique Boyer.

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 01/04/2026 21:23
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