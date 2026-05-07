Zé Felipe expõe talaricagem de cantores famosos após conversa com ex-sogra - (crédito: Reprodução/Instagram)

Zé Felipe chamou atenção nas redes sociais nesta quinta-feira (7) ao publicar um desabafo enigmático envolvendo cantores sertanejos e relacionamentos.

Sem citar nomes, o artista afirmou que alguns colegas de profissão se aproximam rapidamente de mulheres comprometidas assim que percebem uma oportunidade.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

O comentário foi feito por meio dos stories do Instagram. No vídeo, Zé Felipe criticou a postura de determinados artistas e destacou que valoriza lealdade acima de tudo.

“Eu vou falar uma coisa para vocês, tem uns cantores que precisam ser estudados. Você tá ali as vezes com sua mulher, chega lá e conversa, a primeira brechinha que você der, deixou cair alguma coisa no chão ou vai no banheiro, o cara vem e vem mordido”, declarou.

Na sequência, o cantor deu a entender que a situação teria sido resolvida por ele de alguma maneira.

“E não é um não, são vários. Eu prezo lealdade, coisa que mais prezo é lealdade e confiança. Então a esses, quero mandar um beijo e falar que foi descontado!”, completou.

A publicação rapidamente repercutiu entre os internautas, que passaram a especular possíveis indiretas envolvendo Virginia Fonseca, ex-esposa do sertanejo.

Nos comentários, seguidores tentaram interpretar o motivo do desabafo e ligaram o assunto à recente conversa de Zé Felipe com Margareth Serrão, mãe de Virginia e sua ex-sogra.

“Alguém quis a Virgínia antigamente e ele descontou foi?”, questionou um usuário no Instagram.

“Vocês já pararam pra pensar, que q conversa de ontem com a Margareth, algo muito sério deve ter sido revelado que fez ele sentir que realmente perdeu de vez…”, escreveu outra pessoa.

“Provavelmente na conversa de ontem a Margareth soltou várias fofocas que ele nem sabiaaaaa!! Por isso o shade logo cedo, pega fogo cabareeeeé”, comentou um terceiro perfil.