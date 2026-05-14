Virginia Fonseca assume desleixo em treino para Carnaval: 'Igual meu rabo' - (crédito: Reprodução/Instagram)

Virginia Fonseca abriu o coração nas redes sociais ao comentar as dificuldades que vem enfrentando para manter a disciplina nos treinos.

Nesta quarta-feira (13), a influenciadora digital revelou preocupação com sua preparação física para o Carnaval de 2027, quando retornará ao posto de rainha de bateria da Acadêmicos do Grande Rio.

Fique por dentro das notícias que importam para você! SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NO SIGA O CB NO

Em tom de desabafo, a empresária contou que está insatisfeita com seu desempenho atual na academia e teme reviver a pressão que enfrentou antes de estrear na Marquês de Sapucaí neste ano.

"Treinei igual ao meu 'rabo'. Não sei o que está acontecendo comigo. Daqui a pouco o Carnaval chega e é o desespero que foi neste ano", escreveu.

Na publicação, Virginia ainda comentou que vem lidando com falta de motivação para retomar a rotina intensa de exercícios. Segundo ela, o momento é marcado por um forte desânimo.

A preocupação da influenciadora está diretamente ligada à experiência vivida durante o Carnaval de 2026.

Na ocasião, ela precisou seguir uma preparação rigorosa, incluindo musculação, alimentação controlada e aulas de samba para encarar o desfile.

Durante sua passagem pela avenida, Virginia enfrentou dificuldades por causa do peso da fantasia.

Em meio ao desfile, a ex-esposa de Zé Felipe precisou retirar um costeiro de aproximadamente 12 quilos após sentir dores intensas, situação que acabou interferindo em sua apresentação.

A estreia da influenciadora também foi marcada por críticas e vaias vindas de parte do público.

Mesmo assim, a diretoria da escola de samba de Duque de Caxias decidiu manter Virginia Fonseca como rainha de bateria para o próximo Carnaval.