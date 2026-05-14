Entrevista entre Álvaro e Camila Loures acaba em baixaria nas redes sociais - (crédito: Reprodução/Redes Sociais)

A participação de Álvaro Xaro no podcast "Podcats" terminou em climão e desencadeou uma troca pública de acusações com Camila Loures nas redes sociais durante a madrugada desta quinta-feira (14).

O desentendimento começou ainda durante a entrevista comandada por Mari Menezes e pela própria influenciadora.

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No programa, Camila relembrou uma situação envolvendo o criador de conteúdo e outros influenciadores na casa de Gkay.

Segundo ela, o grupo costumava assistir aos seus clipes para fazer comentários negativos e debochar de sua imagem.

"Fiquei sabendo que vocês falavam mal de mim, riam de mim, zoavam meus clipes. E aí eu fiquei tão chateada com vocês. Lembra disso?", questionou.

Álvaro não negou diretamente o episódio, mas evitou entrar em detalhes. O influenciador disse apenas recordar que Camila havia comentado, na época, que estava magoada com integrantes do grupo de amigos dele. O momento gerou um clima desconfortável durante a gravação.

Após a repercussão da entrevista, Álvaro usou as redes sociais para apresentar sua versão da história.

No vídeo, ele admitiu que o grupo riu dos vídeos da influenciadora, mas negou qualquer ataque relacionado à aparência física dela.

O criador de conteúdo ainda criticou a postura de Camila durante o podcast.

"A fofoca é o seguinte, a gente tava em uma casa e chegou uma pessoa que era amiga dela e botou os clipes dela, a gente riu. Achei engraçado, não podia rir? Não foi questão de corpo", afirmou.

Na sequência, Álvaro também reclamou dos gastos que teve para participar do programa e disse ter se sentido exposto.

"Eu participei desse pela Mari Menezes [...] saiu tudo do meu bolso, ela não custeou nada. Saiu tudo do meu bolso e ela tentando me cancelar nas coisas, não achei justo.

Paguei caríssimo a passagem pra ir nesse podcast, gastei pra ser cancelado! Eu também não esperava profissionalismo da Camila, porque ela mal me entrevistou, a entrevista foi com a Mari Menezes mesmo. Só não esperava que ela ia transformar esse limão em uma limonadona", disparou.

Pouco tempo depois, Camila Loures também se pronunciou nas redes sociais e rebateu as declarações do influenciador.

Em seu desabafo, ela afirmou ter se sentido desrespeitada e criticou atitudes que, segundo ela, envolviam comentários sobre seu corpo.

"Eu queria saber onde é normal um homem falar do corpo de uma mulher, zombando, humilhando, a troco de nada!

Acho sim uma falta de respeito, nunca fiz isso com você e nunca te dei liberdade para fazer isso comigo, mesmo que éramos amigos, na verdade nem sei se éramos amigos, mas não precisa gostar de mim. Respeito é o básico", declarou.

A troca de farpas continuou após o posicionamento da influenciadora. Em uma nova publicação, Álvaro afirmou que Camila estaria levantando uma pauta diferente da situação original e negou ter debochado da aparência dela.

"Você é doida minha filha? Quem levantou pauta de perguntar o corpo dos outros foi você! A conversa se iniciou perguntando sobre meu peso e a conversa seguiu porque você também é uma ex-obesa", disse.

O influenciador ainda afirmou que desconhecia o impacto emocional que o assunto causava em Camila e voltou a negar que tivesse intenção de ofendê-la.

"Não sabia que isso lhe afetava tanto [...] Você quis trazer um assunto que já foi resolvido com todos, mais uma vez, eu não ria do seu corpo até porque eu era muito maior que você.

[...] Não tentei desmerecer você no seu podcast, achei que tava em uma conversa com uma amiga minha no podcast, estava, agora que eu sei que não, nem converso mais sobre isso com você", completou.

Álvaro se pronuncia sobre polêmica com Camila Loures em podcast:



“Eu participei desse pela Mari Menezes, saiu tudo do meu bolso, ela não custeou nada, paguei caríssimo pra ir nesse podcast, eu também não esperava profissionalismo da Camila Loures.” pic.twitter.com/PGKs1GUd85 — QG do POP (@QGdoPOP) May 13, 2026