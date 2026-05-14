Filho de Adriane Galisteu sofre acidente e diagnóstico choca família

Adriane Galisteu apareceu nas redes sociais nesta terça-feira (12) para atualizar os fãs sobre o estado de saúde do filho, Vittorio Iódice, após o adolescente ser hospitalizado no último domingo (10), data em que foi celebrado o Dia das Mães.

O jovem sofreu um acidente enquanto participava de uma partida de futebol e precisou de atendimento médico.

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Diante da repercussão e da preocupação dos seguidores, a apresentadora decidiu explicar em detalhes o que aconteceu.

Em vídeos publicados nas redes, ela revelou que Vittorio caiu durante o jogo e acabou sofrendo uma fratura na perna.

“Gente, passando para agradecer o carinho com o Vittorio. Tem tanta gente perguntando como ele está, o que aconteceu, vou explicar. Ele fraturou a tíbia em um jogo de futebol”, contou.

Segundo Galisteu, os primeiros sinais não indicavam uma lesão mais séria, já que o filho ainda conseguia andar em alguns momentos após o acidente.

Por isso, a família imaginou inicialmente que se tratava apenas de uma torção ou algo semelhante.

Ao relembrar o episódio, a apresentadora afirmou que passou o restante do Dia das Mães no hospital acompanhando o adolescente. “Achei que fosse algo mais simples, não pensei que ele tivesse fraturado”, disse.

Ela também explicou que o comportamento da lesão confundiu a família no início, porque Vittorio alternava momentos em que caminhava normalmente e outros em que mancava.

“Estava até achando que nada tivesse acontecido, que talvez só tivesse luxado alguma coisa”, acrescentou.

Após a realização dos exames, os médicos confirmaram a fratura na tíbia. Com o diagnóstico, a perna do adolescente foi imobilizada, e ele deverá permanecer em repouso nas próximas semanas para garantir a recuperação adequada.

De acordo com Adriane Galisteu, Vittorio já iniciou o tratamento e também fará fisioterapia durante o processo de reabilitação.

A expectativa é de que o filho da apresentadora com Alexandre Iódice fique com a perna imobilizada por cerca de 21 dias, período considerado importante para a cicatrização do osso.