Sinais do câncer agressivo que vitimou Leandro, dupla de Leonardo, aos 36 anos

O cantor Leandro, que formava dupla com o irmão Leonardo, morreu em 23 de junho de 1998, aos 36 anos, após enfrentar um raro e agressivo câncer pulmonar conhecido pelo nome de tumor de Askin.

A doença avançou rapidamente e foi identificada depois que o sertanejo desmaiou e descobriu um tumor do tamanho de uma laranja. Ao todo, ele lutou bravamente contra o câncer por 65 dias.

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O tumor de Askin costuma surgir na parede torácica, próxima às costelas e aos pulmões.

Embora raro, o câncer é conhecido pelo comportamento agressivo e atinge, com maior frequência, crianças, adolescentes e adultos jovens.

Quais os sintomas?



Os sintomas podem variar, mas geralmente incluem dores na região do peito ou das costelas, que tendem a se intensificar ao longo do tempo. Também é comum o aparecimento de caroços ou inchaços no tórax.

Entre outros sinais de alerta estão falta de ar, tosse persistente, desconforto ao respirar profundamente, febre sem origem aparente, fadiga excessiva, perda de peso involuntária e suor noturno.

Alguns pacientes ainda podem relatar sensação constante de pressão no peito. Em determinadas situações, a doença provoca acúmulo de líquido ao redor dos pulmões, agravando a dificuldade respiratória.

O tumor costuma se desenvolver na parede torácica próxima ao pulmão, região onde normalmente começam os primeiros sintomas.

Como é feito o diagnóstico?



Para chegar ao diagnóstico, os médicos geralmente recorrem a exames de imagem, como tomografia computadorizada, ressonância magnética e PET-CT. A confirmação do tipo do tumor, porém, depende da realização de biópsia.

Existe tratamento?

Apesar de raro, o tumor de Askin pode ser tratado com uma combinação de quimioterapia, cirurgia e radioterapia. Especialistas destacam que a identificação precoce da doença costuma aumentar as possibilidades de controle do câncer e melhorar as chances de resposta ao tratamento.