Jaqueline Santos estreia quadro na TV com João Kleber e ironiza maria-chuteiras

Depois de passar por reality show, humorísticos na TV e produções para a internet, a influencer Jaqueline Santos estreia na “Escolinha da Copa”, novo quadro comandado por João Kléber na RedeTV!. O programa vai ao ar todos os domingos à noite.
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Na atração, ela interpreta ‘Maria Chuteira’, personagem criada para satirizar mulheres que tentam ganhar fama se aproximando de jogadores de futebol. São aquelas que querem aparecer para alavancar seus negócios, valorizar imagem e até tentar um reality.
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“A Maria Chuteira não está atrás de amor. Ela está atrás de fama. É uma caricatura dessas pessoas que enxergam nos jogadores uma oportunidade de aparecer”, explica a humorista. “Eu tiro o sarro disso. Porque na verdade nenhuma acha o jogador galã, boa pinta ou interessante. Elas querem só a fama. Usam e abusam deles, usufruem de tudo, até da grana. E eles caem (risos)”.
Acostumada a gravar esquetes para as redes sociais, Jaqueline diz que o maior desafio agora é justamente dividir a cena com João Kléber. “Com o João não existe roteiro. Você entra com uma ideia e sai fazendo outra. Ele provoca, muda o rumo da cena e você precisa acompanhar. É um exercício de improviso”, conta.
Segundo ela, a personagem faz humor com situações do dia a dia, gerando mais identificação do público. “Todo mundo já viu alguém tentando virar notícia por causa de um famoso. A Maria Chuteira leva isso ao extremo. E a graça está justamente nessa identificação. O público reconhece, é inevitável”.
A estreia marca o retorno de Jaqueline a um projeto de humor na televisão aberta, depois de ter atuado na ‘Praça É Nossa’, do SBT. “Acho que mesmo depois da Copa, a personagem permanece, é atemporal. É uma caricatura de quem quer fama em cima dos outros”.