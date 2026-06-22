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Gabriela Medvedovsky abre o jogo sobre namoro com equatoriano

Atriz revela o que mudou ao namorar alguém de outro país

A cultura, música e o cinema latinos também sempre estiveram muito presentes na minha vida
A cultura, música e o cinema latinos também sempre estiveram muito presentes na minha vida", explicou Gabriela - (crédito: Observatorio dos Famosos)

Gabriela Medvedovsky abriu o coração sobre seu relacionamento e as diferenças no cotidiano com o equatoriano Pablo Porti.

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Em entrevista à revista Quem, a atriz, intérprete de Juquinha, da novela Três Graças, contou que, apesar de terem nascido em países diferentes, ela e o companheiro encontram mais afinidades que diferenças no dia a dia enquanto casal.

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"A língua é diferente, mas eu amo. O espanhol é uma língua com a qual eu tenho contato desde criança por causa da minha vó. A cultura, música e o cinema latinos também sempre estiveram muito presentes na minha vida", explicou Gabriela Medvedovsky.

Apesar dessa diferenciação de culturas,a atriz assegurou que não existem fatores que ocasionem em um problema no seu relacionamento com Pablo Port. "Então é fácil. Não é complicado porque não se trata de uma cultura totalmente diferente. É a latina ali! Acho que é nesse momento que a gente vê que a gente tem muito mais coisas parecidas do que diferentes", disse.

O texto Gabriela Medvedovsky abre o jogo sobre diferenças e curiosidades no namoro com equatoriano foi publicado primeiro no Observatório dos Famosos.

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Observatório dos Famosos

Por Observatório dos Famosos
postado em 22/06/2026 13:52
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