InícioDiversão e Arte
Música

PodSin traz episódio especial para celebrar 40 anos de ‘Chorando se foi’

Com apresentação de Márcia Tauil, o podcast traz entrevista com Márcia Ferreira e Marcos Farias, em conversa sobre o sucesso musical e releitura inédita

Márcia Ferreira, Márcia Tauil e Marcos Farias, em episódio especial de 40 anos de ‘Chorando se foi’ - (crédito: Samuel Marques/Divulgação)
Márcia Ferreira, Márcia Tauil e Marcos Farias, em episódio especial de 40 anos de ‘Chorando se foi’ - (crédito: Samuel Marques/Divulgação)

Lançada em 1986, a música Chorando se foi é uma versão em português da canção boliviana Llorando se fue, de Ulises e Gonzalo Hermosa, do grupo Los Kjarkas. Assinada por Márcia Ferreira e José Ary, adaptação brasileira rendeu à cantora um disco de ouro e o título de um dos nomes centrais da lambada brasileira. Em homenagem aos 40 anos, o terceiro episódio do Podsin, podcast apresentado por Márcia Tauil, foi ao ar na última quinta-feira (18/6), em programação especial.

Siga o canal do Correio Braziliense no WhatsApp e receba as principais notícias do dia no seu celular.

WhatsApp Icon

No episódio, Márcia Tauil entrevistou Márcia Ferreira e o maestro Marcos Farias, filho de Marinês e afilhado de Luiz Gonzaga, em uma conversa sobre bastidores, memórias e curiosidades sobre a canção. Além da entrevista, o programa apresentou uma versão inédita de Chorando se foi, gravada especialmente para o PodSin. A releitura trouxe uma união entre MPB, lambada, música nordestina e influências latinas.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

SIGA O CORREIO BRAZILIENSE NOGoogle Discover IconGoogle Discover SIGA O CB NOGoogle Discover IconGoogle Discover

O PodSin vem se consolidando como um espaço de encontros entre gerações, estilos e trajetórias da música brasileira, promovendo diálogos artísticos e releituras inéditas. O episódio está disponível gratuitamente no canal oficial do PodSin no YouTube.

Saiba Mais

  • Google Discover Icon

Correio Braziliense

Por Correio Braziliense
postado em 22/06/2026 14:56
SIGA
x