PodSin traz episódio especial para celebrar 40 anos de ‘Chorando se foi’

Márcia Ferreira, Márcia Tauil e Marcos Farias, em episódio especial de 40 anos de ‘Chorando se foi’ - (crédito: Samuel Marques/Divulgação)

Lançada em 1986, a música Chorando se foi é uma versão em português da canção boliviana Llorando se fue, de Ulises e Gonzalo Hermosa, do grupo Los Kjarkas. Assinada por Márcia Ferreira e José Ary, adaptação brasileira rendeu à cantora um disco de ouro e o título de um dos nomes centrais da lambada brasileira. Em homenagem aos 40 anos, o terceiro episódio do Podsin, podcast apresentado por Márcia Tauil, foi ao ar na última quinta-feira (18/6), em programação especial.

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No episódio, Márcia Tauil entrevistou Márcia Ferreira e o maestro Marcos Farias, filho de Marinês e afilhado de Luiz Gonzaga, em uma conversa sobre bastidores, memórias e curiosidades sobre a canção. Além da entrevista, o programa apresentou uma versão inédita de Chorando se foi, gravada especialmente para o PodSin. A releitura trouxe uma união entre MPB, lambada, música nordestina e influências latinas.

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O PodSin vem se consolidando como um espaço de encontros entre gerações, estilos e trajetórias da música brasileira, promovendo diálogos artísticos e releituras inéditas. O episódio está disponível gratuitamente no canal oficial do PodSin no YouTube.