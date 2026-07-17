Destaque da música gospel, Klev grava o primeiro DVD da carreira solo no Rio

A história da música gospel brasileira nas últimas duas décadas pode ser contada por diferentes gerações de artistas que ajudaram a consolidar o segmento dentro e fora das igrejas. Entre esses nomes está Klev, cantor que acompanhou essa transformação desde o início dos anos 2000 e que agora prepara um novo marco em sua trajetória: a gravação do primeiro DVD da carreira solo, marcada para o dia 30 de julho, no Rio de Janeiro.

O projeto chega em um momento de crescimento da música cristã no Brasil. Impulsionado pelas plataformas digitais, pela profissionalização das gravadoras e pelo fortalecimento dos grandes eventos religiosos, o segmento passou a investir em produções cada vez mais elaboradas, aproximando seus lançamentos do padrão técnico adotado pelos principais artistas da música nacional.

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Klev acompanhou essa evolução de perto. Ainda jovem, tornou-se um dos fundadores do grupo Promises, banda que alcançou reconhecimento nacional e ajudou a popularizar a música cristã contemporânea. Anos depois, assumiu os vocais do Quatro Por Um, ampliando sua participação em um dos períodos de maior expansão do segmento gospel brasileiro.

Grande parte dessa caminhada foi construída ao lado da MK Music, uma das maiores gravadoras de música cristã da América Latina. A estrutura da gravadora contribuiu para ampliar a exposição do artista em todo o território nacional e também no exterior, consolidando uma carreira que ultrapassou os estúdios e alcançou milhares de pessoas por meio de shows, conferências e projetos especiais.

Ao longo de mais de vinte anos de ministério, Klev percorreu praticamente todas as regiões do Brasil levando sua música a igrejas, congressos, festivais e grandes eventos cristãos. A carreira também rompeu fronteiras com turnês pelos Estados Unidos e pela Europa, onde se apresentou para comunidades brasileiras e públicos internacionais, fortalecendo uma atuação construída de forma contínua ao longo das últimas décadas.

O crescimento desse trabalho também aparece nas plataformas digitais. Somando seus canais e redes sociais, o cantor reúne centenas de milhares de seguidores, mais de 15 milhões de visualizações no YouTube e milhões de reproduções em serviços de streaming. Entre os destaques está a canção "Um Milagre", inspirada em sua própria história de superação, cujo videoclipe ultrapassou 9 milhões de visualizações, tornando-se um dos maiores sucessos de sua carreira.

Essa caminhada, entretanto, foi marcada por desafios que extrapolaram os palcos. Em 2009, Klev enfrentou uma grave enfermidade que o levou a permanecer 23 dias em coma induzido e a passar por uma traqueostomia, chegando a correr o risco de perder a voz. A recuperação completa permitiu que retomasse a carreira e transformasse essa experiência em uma das mensagens mais presentes de seu ministério.

Nos últimos anos, o artista iniciou uma nova etapa ao assinar contrato com a Art Music, gravadora responsável pelos lançamentos mais recentes de sua carreira. Singles como Dono do Tempo, Plano A e Deus Me Leva no Colo marcaram esse recomeço e prepararam o caminho para o projeto mais ambicioso de sua trajetória.

O DVD que será gravado no Rio de Janeiro reunirá músicas que atravessam diferentes fases de sua carreira, desde os tempos de Promises e Quatro Por Um até a produção autoral desenvolvida nos últimos anos. A proposta é registrar não apenas um show, mas a história de um artista que acompanhou a transformação da música gospel brasileira e continua contribuindo para sua expansão.

Para Klev, o crescimento do segmento é resultado de uma combinação entre excelência artística, compromisso ministerial e dedicação de uma geração de músicos que buscou ampliar o alcance da mensagem cristã por meio da música.

"A música gospel cresceu muito, alcançou novos espaços e passou a conversar com pessoas de diferentes gerações e lugares. Sou muito grato por fazer parte dessa história. Este DVD representa mais de vinte anos de caminhada e é uma forma de agradecer a Deus por tudo o que Ele fez na minha vida. Meu maior desejo é que cada canção alcance pessoas, fortaleça famílias, renove a esperança e conduza vidas para mais perto do Senhor. Se esse projeto cumprir esse propósito, então tudo terá valido a pena."